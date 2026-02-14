Depremzedelerin yaşadığı konteyner kenti su bastı: 60 kişi tahliye edildi

Gaziantep’te aşırı yağışlar nedeniyle konteyner kentte kalan depremzede 60 kişi tahliye edildi.

İslahiye’de dün etkili olan sağanak nedeniyle konteyner kentte su baskınları meydana geldi.

İslahiye Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Yapılan açıklamada, '’Tarihin en yüksek yağışlarını alıyoruz. 60 vatandaşımızın yağış sebebiyle güvenli barınma alanlarımıza naklettik. İslahiye Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Emniyet, Jandarma, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve DSİ Koordineli şekilde yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir” denildi.