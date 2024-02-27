Depremzedelerin yaşadığı konteynerde hırsızlık yapan 8 kişi gözaltına alındı

Hatay’da depremzede yurttaşların yaşadığı konteyner kentte çeşitli eşyaları çalan 8 şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 24 Şubat günü Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte gerçekleşen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri H.B., M.T., H.İ.K., O.L., A.A., B.S., O.K. ile A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 25 adet klima iç ünitesi, 23 adet klima dış ünitesi, 22 adet elektrikli ocak, 4 adet elektrikli ısıtıcı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.