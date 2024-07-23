Depremzedelerin yerleştiği Örnekevler Köyü tahliye edilmek isteniyor

Antakya'da bulunan Örnekevler köyü sakinleri, depremden sonra barındıkları köyde yaralarını sosyal tesisler, kamusal alanlar ve kooperatifler sayesinde sarmaya, normalleşmeye başlamışken; köy valilik ve AFAD kararıyla tahliye edilmek isteniyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, depremzedelere diğer konteyner kentlerdekinden farklı bir yaşam alanı sunan Örnekevler Köyü, TOKİ konutları için başlatılacak karayolu çalışmaları gerekçe gösterilerek tahliye edilmek isteniyor.

Antakya'ya bağlı Kuzeytepe mevkiinde bulunan Örnekevler Köyünde sürdürülebilir, alternatif bir yaşam alanı olarak tasarlanan köy, TOKİ konutları için başlatılacak karayolu çalışmaları gerekçe gösterilerek valilik ve AFAD kararıyla tahliye edilmek üzere.

KÖYÜ TERK ETMEK İSTEMİYORLAR, DESTEK BEKLİYORLAR

8 aydır barındıkları köyde sosyal tesisler, kamusal alanlar ve kooperatifler sayesinde yaralarını sarmaya, normalleşmeye başlayan Örnekevler Köyü sakinleri, merkezden uzak konteyner evlere yerleştirilmek isteniyor.

Köy hastane gibi önemli kamu binalarına ulaşım kolaylığı, ampute ve engelli bireylerin bakımı ve birçok sosyal/kişisel nedenle köydeki hayatına devam etmek isteyen sakinler, gönüllülerden ve halktan destek bekliyor.

"TAHLİYE KARARI GERİ ÇEKİLSİN"

Başka arazilere yerleşme olasılığı nedeniyle dayanıklı ahşap evlerinin taşınması seçeneğini kabul eden bazı sakinler, gönüllüler tarafından inşa edilen evlerinin envanter için “AFAD depolarına kaldırılacağı” bilgisini aldılar.

İnşaatta çalışan gönüllülerse, başından itibaren emek ve zaman verdikleri evlerin, altyapı çalışmaları için kullanılan kamu kaynaklarının ve emeğin heba edilmesine rıza göstermeyerek tahliye kararının geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.