Depremzedenin yemeği bile vurgun aracı olmuş!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın depremzedelere dağıttığı yemek ile ilgili kurum içinde soruşturma açıldı.

6 Şubat 2023’teki deprem felaketinin ardından birçok depremzede TCDD’nin Urla ve Akçay’daki eğitim ve dinlenme tesislerine yerleştirildi. Depremzedelerin yemek ihtiyacı kısa bir süre Kızılay tarafında karşılandı. Ancak Kızılay, 14 Mart 2023 tarihinden itibaren yemek dağıtmayacağını belirtti. Bunun üzerine de TCDD yönetimi, Elif Gülay ile anlaştı ve peş peşe çok sayıda sözleşme imzalandı.

TCDD kasasından Elif Gülay’a, 2023 ve 2024 yıllarında yemek ödemesi adı altında 8 milyon 700 bin TL’ye yakın ödeme yapıldı.

MÜFETTİŞLER ŞÜPHELENDİ

TCDD Teftiş Kurulu’nda görevli müfettişler tarafından 21 Kasım 2024’te hazırlanan raporda, yemek alımı için hep aynı firmalardan teklif alınarak fiyat araştırması yapıldığı, işin de hem aynı isme verildiği vurgulandı. Raporda, “Piyasa araştırması ile görevlendirilen personelin görevini layıkıyla yapıp yapmadığı hususunda müfettişliğimizde tereddütler oluştuğu” ifade edildi.

SAHTE KAŞELER KULLANILMIŞ

Müfettişler, depremzedelere dağıtılacak yemekle ilgili teklif verdiği iddia edilen diğer şirketlere ait evrakları inceledi. Ancak evraklardaki kaşe ve imzalarda farklıklar olduğu görüldü. Bu durumdan şüphelenen müfettişler, teklif verdiği belirtilen şirketlere ziyarete gitti ve hazırladıkları raporda tanıklıklarını şöyle aktardı:

“İşleri alan Elif Gülay dışında teklif verdiği belirtilen diğer üç firmanın tekliflerinde basılı kaşelerindeki imzalarda farklılıklar olması da dikkate alındığında, Elif Gülay dışında teklif vermiş gözüken firmaların kaşeleri üzerinde yer alan adreslerine bilgi alma amaçlı müfettişliğimizce bizzat ziyaret ihtiyacı hasıl oldu.

ŞİRKETLERİN HABERİ BİLE YOK

Bu doğrultuda, 21 Ağustos 2024 tarihinde ziyaret edilen S. Gıda isimli firma ile 22 Ağustos 2024 günü ziyaret edilen A. Yemek firması yetkililerinin şifahi beyanlarında, ‘TCDD personeli herhangi biriyle görüşmediklerini, proforma fatura ve teklif mektuplarından hiçbirinin kendilerine ait olmadığını, kaşelerinin başkaları tarafından kendilerinden habersiz kullanılmış olabileceğini’ ifade ettiler.”

Müfettiş raporunda, konunun tüm yönleriyle tetkik edilmesi gerektiği görüşü belirtildi.