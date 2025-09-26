Depremzedeye borç, müteahhide rant

Kentsel dönüşüm projeleri için belirlenen ‘rezerv alan’ uygulaması, deprem bölgesinde yurttaşların hasarsız ya da az hasarlı evlerini de kapsarken İstanbul gibi rantın yüksek olduğu kentlerde ise ‘deprem riski’ gerekçesiyle rantsal dönüşümün aracı haline geldi.

Sayıştay’ın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için hazırladığı 2024 yılı denetim raporu, deprem sonrası yürütülen dönüşüm süreçlerine ilişkin ciddi yönetim zaaflarını ortaya çıkardı. Sayıştay raporunda rezerv alan uygulamaları kapsamında yurttaşların toplamda 4 milyar 777 milyon 232 bin TL borçlandırıldığı belirlendi.

Yapılan incelemeler neticesinde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından rezerv yapı alanı ve riskli alanlarda yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında hak sahipleriyle 26 bin 742 sözleşme imzalandığı tespit edildi. Bu sözleşmelerle yurttaşlar toplamda 4 milyar 777 milyon 232 bin TL borçlandırıldı. Bugüne kadar 1,45 milyar TL tahsil edilirken 3,3 milyar TL’nin vadesinin henüz gelmediği belirtildi. 98,3 milyon TL’nin ise vadesi geçtiği halde tahsilat yapılamadığı bildirildi.

Sayıştay’ın denetim raporunda Başkanlık tarafından rezerv yapı alanı veya riskli alan olarak ilan edilen yerlerde, dönüşüm uygulamaları neticesinde hak sahibi olarak belirlenen kişilerin borçlandırılması sonucu oluşan borç tutarlarının tahakkuk kayıtlarının yapılmadığı, bunun sonucunda tahsili geçen ödemeler için herhangi bir işlemde bulunulamadığı belirlendi.

MÜKERRER HAK SAHİPLİĞİ

Rapora göre, 6 Şubat depremleri sonrasında AFAD üzerinden hak sahibi ilan edilen afetzedelere aynı zamanda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından da “yerinde dönüşüm” hibesi ve kredisi sağlandı. Denetimlerde, sistemler arasındaki kopukluk nedeniyle mükerrer hak sahipliği oluştuğu tespit edildi.

Buna göre Kahramanmaraş’ta 15 kişiye 13,3 milyon TL, Hatay’da 17 kişiye 24 milyon TL, Adıyaman’da ise 1 bin 68 kişiye 161,7 milyon TL tutarında hibe/kredi ve proje desteği verilmesine rağmen, bu kişilerin aynı zamanda AFAD üzerinden kalıcı konut sahibi oldukları belirlendi.

Hak sahipliklerinin iptaline ilişkin işlemlerin AFAD tarafından her bir kişi için komisyon ile sonuçlandırıldığı bu nedenle sürecin uzun zaman zarfına yayılabildiği ifade edildi. Adıyaman’da hibe ve kredi desteği verilen ancak AFAD tarafından hak sahipliği devam ettirildiği anlaşılan 1068 afetzededen 548'inin hak sahipliklerinin düşürüldüğü de kaydedildi.