Depremzedeye evden çık emri!

6 Şubat depremlerinden en büyük hasarı alan Hatay’da rezerv alan sorunu giderek derinleşiyor. Rezerv sorununun son örneği Defne Turunçlu Mahallesi’nde yaşandı. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri mahalleye giderek ev sahiplerine 4 gün içinde evlerini boşaltmalarını istedi. Mahalle sakinleri evlerini bırakmayacaklarını söyleyerek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a tepki gösterdi. Kurum’un “Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız” sözlerini anımsatan mahalleli “Bakan verdiği sözü tutmuyor. Mağdur ediliyoruz” dedi.

DİLEKÇE VERDİLER

Yurttaşlar, ekiplerin mahalleye gelmesinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na dilekçe yazdı. 69 hak sahibinin imzası bulunan dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı:

“Deprem sonrası Turunçlu sınırları içerisinde ilan edilmesi planlanan rezerv yapı alanında bulunan taşınmazların sahipleriyiz. Dâhil olduğumuz yapı adasının sadece belirli bir bölümü ilan edilecek alanda yer almakta olup, söz konusu alanının bütünsel bir şekilde belirlenmediği görülmektedir. Mevcut yapı adasının rezerv alana dâhil edilen kısmında birden fazla hasarsız bina ve genellikle müstakil konutlar yer almaktadır. Aynı ada içerisinde bulunan bazı apartmanlar ise rezerv alanının dışında bırakılmıştır. Bu doğrultuda taşınmazlarımızda imar planı açısından bir engel bulunmadığından, kendi konutlarımızı kendimiz yapmak istediğimizden, Bakanlık rezerv yapı alanına dâhil edilmek istemeyenlerin taleplerini iletebileceğini ve bu taleplerin değerlendirileceğini belirttiğinden, taşınmazlarımızın bu alan kapsamına dâhil edilmemesi hususunda gereğini arz ederiz.”

YANIT BEKLİYORLAR

Yurttaşlar, daha önce birçok kez konuya ilişkin dilekçe verdiğini ancak yanıt alamadığını söyledi. Önceki gün verilen dilekçeye ise 15 gün içinde yanıt verilmesi gerektiğini kaydeden yurttaşlar evlerinden ayrılmak istemediklerini ifade etti. Mahallede evi yıkılan Sevim Çiçek “Mahallenin bir bölümü rezerv alan kapsamında ama bir bölümü değil. Murat Kurum’un ‘İstemeyenlere rezerv yapmayacağız’ açıklaması üzerine kısmen bazı yerler çıkarıldı. Biz sürecin başından beri rezerv istemiyoruz. Kendimiz dönüşüm yapmak istiyoruz. Konteynerini ya da prefabrik evini kurup, numarasını koydurmuş, elektriğini, suyunu taktırmış insanlardan gitmelerini istiyorlar. Zabıta gelip, projenin hazırlandığını ve gitmelerini istemiş. Biz 69 parsel olarak imza topladık ve Bakanlığa bir kez daha ilettik. Rezerv istemeyenler olarak imza topladık. İmza verenler birbirine yakın adalar içinde. Biz birçok kez dilekçe yazdık ama ret cevabı aldık. Yine aynı cevabı almak istemiyoruz” dedi.

SÖZÜNÜZÜ TUTUN

Mahallede az hasarlı binada yaşayan Enis Özel de “Herkes kendi parseline prefabrik ev yapmıştı ve yetkililer buna izin vermişti. ‘4 sene kimseye dokunmayacağız’ demişlerdi. İnsanlar bankalardan krediler çekti. Evlerini yapmak için, sağlamlaştırmak için uğraştı. Hâlâ taksit öderken şimdi ‘Boşaltın’ deniyor. Zabıtalar geldi ve ‘çıkın’ denildi. Hasarlı binalardan önce konteynerlere geliyorlar. Basamak basamak bize de gelecekler. Yetkililerden bize dokunmamalarını istiyoruz. Verdikleri sözleri tutsunlar” diye konuştu.

Başka bir depremzede de yetkililere seslenerek “Turunçlu Mahallesi’nden ‘Rezerv alan yoktur’ diye bir belge gelmişti. Ancak zabıta ekipleri geldi ve bize burayı boşaltmamızı söylediler. Murat Kurum söz verdi. ‘İstemeyenlerin evi yıkılmayacak’ dedi. Biz evimizin yıkılmasını istemiyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İKİ SENEDİR EVLERİ YOK

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye ve Küçükçınar köylerinde yaşayan yurttaşlar depremlerin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen hâlâ evlerine kavuşamadıklarından yakındı. Depremzedeler, başvurularının sonuçsuz kaldığını söyledi.

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REZERV ALAN NEDİR?

Şu an yürürlükte bulunan yasaya göre, rezerv yapı alanı, "Bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen bakanlıkça belirlenen alanlar" şeklinde tanımlanıyor.