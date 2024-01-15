Depremzedeye "Önceki evinde duşkabin mi vardı" diyen AKP'li isim yeniden aday

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi. Şerifoğulları, 2022’de Mustafapaşa TOKİ konutları ziyaretinde bir depremzedenin duşkabinin küçük olmasını şikâyet etmesi üzerine, “Önceki evinde duşa kabinin mi vardı?" diye sormuştu.

Elâzığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi. Şerifoğulları, 2022’de Mustafapaşa TOKİ konutları ziyaretinde bir depremzedenin duşkabinin küçük olmasını şikâyet etmesi üzerine, “Önceki evinde duşkabinin mi vardı?" diye sormuştu.

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi. Şerifoğulları, 2022’de Mustafapaşa TOKİ konutları ziyaretinde bir depremzedenin duşakabinin küçük olmasını şikâyet etmesi üzerine, “Önceki evinde duşkabinin mi vardı?" diye sormuştu.

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, tekrar aday gösterildi. Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında Mustafapaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını dönemin bakanlarıyla birlikte ziyaret eden Elâzığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na depremzede bir vatandaş evlerde duşkabinin küçük olmasından şikâyet etmişti. Şerifoğulları, depremzedeye "Önceki evinde duşkabinin mi vardı?" demişti.