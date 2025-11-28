Depremzedeye tahliye baskısı

Maraş merkezli depremlerin üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine rağmen, yıkımın yaşandığı kentlerde barınma sorunu hâlâ çözülemedi. Depremzedeler kalıcı konutların teslim edilmesini beklerken mevcut yaşam alanlarında da mağdur edildi. Adıyaman’daki en büyük konteyner yerleşimi olan K-1 Konteyner Kenti’nde yaşayan yaklaşık 700 ailenin tahliye edilmek istendiği belirlendi. Adıyaman Valiliği tarafından depremzedelere gönderilen tebligatta, Aralık’ın 15’ine kadar konteyner kenti boşaltmaları istendi ve kapatılacağı belirtildi.

YURTTAŞLAR TEPKİLİ

4’üncü kışlarını konteyner kentlerde karşıladıklarını belirten depremzedeler alınan karara tepki gösterdi. Bir depremzede kadın şunları anlattı: “Burasının ilk konteyner kent olmasından kaynaklı çok çocuklu aileler bulunuyor, engelli bireyler var. Bir buçuk yıldır konteyner kent kaldırılmak isteniyor, sürekli bir girişim var. Okullar açılmadan önce yine gündeme gelmişti ve o zaman süreci durdurmuştuk. Yaklaşık 2 hafta önce yine bize bir tebligat gönderildi ve çıkmamız istendi. Buradan başka bir konteyner kente taşınmamız isteniyor ama bu gösterilen yer ulaşıma çok uzak. Havalar soğudu, çocukların okulları uzakta. İşaret edilen yer şehrin dışında. Servis ücretleri ve ulaşım masrafları dahil hiçbir giderin de devlet tarafından karşılanmayacağı söylendi.”

Yeni bir konteyner kente taşınma sürecinin maliyetli olduğunu ve bunu ödeyemeyeceklerini söyleyen yurttaş "En azından yaz dönemine kadar konteyner kentlerde kalmak istiyoruz. Evlerimiz bitirilip teslim edilirse taşınabiliriz hem de bu süreçte çocuklar okullardan kopmaz’’ dedi.

Öte yandan Hatay’ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi’ndeki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Konteyner Kenti’nde yaşayanlara da geçen hafta AFAD tarafından kısa mesaj gönderilerek konteyner kenti boşaltmaları istenmişti. Depremzedeler barınma sorunu çözülmeden konteyner kentlerden ayrılmak istemediklerini söylemişti.