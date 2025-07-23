Der Spiegel: Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını onayladı

Almanya'nın, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma talebini onayladığı iddia edildi.

Der Spiegel dergisinin haberinde Alman Federal Güvenlik Konseyinin, Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağı için ön talebini onayladığı ileri sürüldü.

Dergiye göre Konseyin Türkiye'nin Mart 2023'te sunduğu talebi onayladığı ve uçakların Almanya'dan tedarik edilen parçalarla İngiltere'de üretileceği belirtildi.

Haberde Başbakan Friedrich Merz'in bu kararıyla İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın uzun süredir devam eden baskılarına da yanıt vermiş olduğu kaydedildi.

Spiegel, ayrıca Türkiye'nin bu uçakları NATO ittifakının başka bir üyesine karşı kullanmayacağına dair söz verdiğini öne sürdü.

Eurofighter, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor. Alman hükümetinin onayı olmadan diğer ortaklar, üçüncü ülkelere ihracat yapamıyor.

Geçen hafta Londra'da bulunan Almanya Başbakanı Merz, İngiltere Başbakanı Starmer ile düzenlenen ortak basın toplantısında Eurofighter Typhoon'un Türkiye'ye ihracatına ilişkin soru üzerine, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karar yolunda ilerliyoruz" yanıtını vermişti.