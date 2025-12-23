Dera’ya kontrol noktası kuruldu

İsrail askerleri, Suriye’nin güneyindeki Dera kırsalına girerek buradaki kişilerin hareketini kısıtlamak amacıyla kontrol noktası oluşturdu. Suriye resmi ajansı SANA’nın haberine göre İsrail ordusuna bağlı bir birlik, Batı Dera kırsalında Abidin ile Maarriye köyleri arasındaki bölgeye girdi. Burada askeri kontrol noktası oluşturan İsrail'e tepki gösteren Abidin ve Maarriye Belediye Başkanı Muvaffak Mahmud, "Sabah saatlerinde iki köyün kesiştiği noktada İsrail işgalci güçleri konuşlanarak bir kontrol noktası kurdu. Bu durum trafiği olumsuz etkilerken, bölge halkı arasında da endişeye yol açtı” dedi.

İsrail, Suriye topraklarına yönelik bu yeni ihlale ilişkin henüz açıklama yapmadı. İsrail askeri devriyeleri önceki gün de Suriye’nin güneyindeki Kuneytra kentinin kuzey ve güney kırsalındaki birçok köye girerek havaya ateş açmış ve çeşitli yerlerde kontrol noktaları kurmuştu.

IRAK’TAN OPERASYON

Öte yandan Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan, geçtiğimiz hafta Suriye topraklarında gerçekleştirdiği özel operasyonun detaylarını paylaştı. Rûdaw’a konuşan Maan, operasyonda Suriye’den Irak’a yönelik militan ve silah sevkiyatında irtibat halkas görevini yürüten iki şahsın ele geçirildiğini bildirdi. Korgeneral Maan, söz konusu başarılı operasyonun tesadüf olmadığını, istihbarat birimlerinin yaklaşık 5 ay süren titiz bir teknik ve fiziki takibinin sonucunda düğmeye basıldığını belirtti.

18 Aralık 2025’te gerçekleştirilen operasyonun, Irak sınır güvenliğini tehdit eden lojistik ağlara büyük bir darbe vurduğu ifade edildi. Baskın Irak İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı’na bağlı "Şahinler İstihbarat Hücresi" tarafından icra edildi.

Suriye güvenlik güçleriyle sağlanan koordinasyon ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sunduğu lojistik destekle gerçekleştirilen harekatta, Suriye’nin kuzeydoğusundaki iki ayrı noktaya hava indirme yapıldı. Irak mahkemeleri tarafından kırmızı bültenle aranan ve IŞİD’in sınır geçişlerinden sorumlu olduğu belirtilen iki zanlı, bu operasyonla sağ olarak ele geçirildi.