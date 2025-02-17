DERBİ BİLETİ | Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

DERBİ BİLETİ | Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi maçı için geri sayım başlamışken karşılaşmayı stattan takip edecekler Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusunu gündeme getiriyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 19 galibiyet 3 beraberlikle 60 puanı, Fenerbahçe'nin ise 18 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 57 puanı bulunuyor. Okan Buruk'lu Galatasaray'ın Fenerbahçe'den bir maç eksiği bulunurken derbi bileti araştırmaları ise hız kazandı. Tarihin en iyi derbilerinden biri olarak anılan Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması öncesinde derbi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu ise öne çıkan başlıklardan biri. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte derbi bileti için belli olan tüm detaylar!

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 25. hafta Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı 24 Şubat 2025 Pazartesi saat 20.00'da oynanmaya başlanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den kanalından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Derbi maçı biletlerinin 21 Şubat Cuma günü satışa çıkması bekleniyor. Konuya dair Galatasaray yönetimi resmi açıklama yaptığında haberimiz güncellenecektir.

DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları maç biletlerinin satışa çıktığı gün belli olacak. Derbi bilet fiyatları açıklandığında haberimize eklenecektir.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI 403. KEZ OYNANACAK

İlk olarak 17 Ocak 1909'da oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde bugüne kadar 402 maç oynandı. 403. kez oynanacak tarihin en büyük derbisinde bugüne kadar Fenerbahçe 148, Galatasaray 127 galibiyet aldı. İki takım karşılaşmalarında 127 beraberlik elde edildi.