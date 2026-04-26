Derbi öncesi İstanbul’da geniş güvenlik önlemleri

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla hazırlanan plan kapsamında, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Karşılaşma günü stat içi ve çevresinde yaklaşık 2 bini Çevik Kuvvet olmak üzere toplam 5 bin 800 polis görev yapacak. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme şube ekipleri koordineli şekilde sahada olacak.

ŞEHİR GENELİNDE ÖNLEM PLANI

Güvenlik tedbirleri sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve taraftarların tamamen dağılmasına kadar devam edecek. İlçelerde, toplu ulaşım araçlarında ve taraftarların yoğun olarak bulunacağı bölgelerde denetimler artırılacak.

Fenerbahçe taraftarlarının toplanacağı Ülker Stadyumu çevresi başta olmak üzere, iki takımın kullanacağı güzergâhlarda, kulüp tesisleri ve mağazalarının bulunduğu noktalarda da polis ekipleri hazır bulunacak.

STADYUM GİRİŞLERİNDE SIKI KONTROL

RAMS Park’ta stadyum girişlerinde de detaylı aramalar yapılacak. Emniyet güçleri, karşılaşmanın güvenli bir şekilde oynanması için hem stat içinde hem de çevresinde yoğun önlem uygulayacak.