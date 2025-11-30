Derbi öncesi takımların son durumu ve muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig’in 14. haftası, sezonun en kritik maçlarından birine sahne olacak. Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Chobani Stadı’nda ağırlayacağı Galatasaray’ı yenerek liderliği devralmaya, Galatasaray ise zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek, Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK PEŞİNDE

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, 4’ü Avrupa’da olmak üzere çıktığı son 11 resmi maçta mağlup olmadı. Ligde namağlup tek takım olan Fenerbahçe, son 5 lig maçını kazanarak önemli bir ivme yakaladı.

Fenerbahçe, haftaya 31 puanla ikinci sırada girerken, lider Galatasaray’ın bir puan gerisinde yer alıyor. Kadıköy’de alınacak bir galibiyet, sarı-lacivertlilere zirveyi getirecek.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan oyuncular dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan ancak henüz tam olarak hazır olmayan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski’nin durumu maç saatinde netleşecek. İki futbolcunun da ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

Takımda sarı kart sınırında bulunan tek isim Jayden Oosterwolde. Hollandalı savunmacı kart görmesi halinde gelecek hafta Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Ederson; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan; Edson Alvarez, İsmail Yüksek; Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu; Yusuf En-Nesyri.

GALATASARAY’DA HEDEF LİDERLİĞİ KORUMAK

Süper Lig’de 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 32 puanla haftaya lider girdi. Okan Buruk’un ekibi, sezona Fenerbahçe’ye oranla daha inişli çıkışlı başlasa da son haftalarda oyunsal istikrarı yakaladı ve Kadıköy’den lider dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray’da derbi öncesi tam 7 futbolcu kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ve bahis soruşturması nedeniyle cezalı olan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Orta sahada takımın en kritik isimlerinden Lucas Torreira ise sarı kart sınırında. Uruguaylı futbolcu kart görmesi halinde Samsunspor maçında oynayamayacak.

ÜÇ OYUNCU GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray’da sakatlıklarından çıkan üç önemli isim derbi kadrosuna dönüyor. Victor Osimhen: Son iki maçı kaçırdı, ilk 11’de başlaması bekleniyor. Mario Lemina: Diz sakatlığını atlattı, ilk 11 ihtimali yüksek. Yunus Akgün: Operasyon sonrası takıma döndü ancak riske edilmeyip yedek başlaması öngörülüyor.

Okan Buruk’un en büyük sıkıntısı sağ ve sol bek rotasyonu. Sol bekte Eren Elmalı ve Jakobs; sağ bekte Singo, Sallai ve Kaan’ın yokluğu nedeniyle Buruk’un elinde yalnızca Kazımcan Karataş doğal bek olarak bulunuyor. Tecrübeli teknik adamın bu bölgeyi hangi formasyonla ve hangi isimlerle çözeceği merak konusu.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon +20'yle ligin en iyi averajına sahip takımı. Galatasaray, 28 golle ligin en skorer ikinci takımı, 8 golle de Göztepe’nin ardından en az gol yiyen ikinci ekip. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile son 8 resmi maçın yalnızca birini kaybetti. Bu süreçte sarı-kırmızılı ekip, 3 lig galibiyeti, 2 beraberlik, 1 lig yenilgisi, 1 hükmen Süper Kupa galibiyeti ve 1 Türkiye Kupası zaferi elde etti. Söz konusu maçlarda 14 gol atan Galatasaray, sadece 3 gol yedi.

Galatasaray’ın derbideki en önemli kozları Mauro Icardi ve Victor Osimhen olacak. Osimhen: 12 maçta 9, Icardi ise 17 maçta 7 gol kaydetti. Her iki yıldız da derbide forma giymesi beklenen en etkili isimler arasında.

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreiera, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen