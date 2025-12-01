Derbi tarihinin unutulmaz 10 maçı

Türkiye futbolunun büyük rekabeti, 100 yılı aşkın tarihinde hem tribünlere hem de sahaya damga vuran sayısız karşılaşmayla efsaneleşti. Kimi zaman şampiyonlukların kilidini açan, kimi zaman sezonun kaderini çizen bu maçlar, futbol hafızasında özel bir yer edindi. Derbi öncesi hafızaları tazeleyelim ve rekabette tarihe geçen 10 derbiye yakından göz atalım:

1- 3 MAYIS 1989: GALATASARAY-FENERBAHÇE: 3-4

Derbi tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden biri Ali Sami Yen’de yaşandı. Galatasaray ilk yarıyı 3-0 önde kapatmış, tribünlerde tur havası esmeye başlamıştı. Ancak ikinci yarı bambaşka bir hikâye yazıldı.

Hasan Vezir’in (3) ve Aykut Kocaman'ın golleriyle Fenerbahçe maçı 4-3 kazanarak Türk futbolunun en ikonik dönüşlerinden birine imza attı. Üç fark geriden gelen zafer, rekabetin en keyifli maçlarından biri oldu.

2- 22 ARALIK 1999: FENERBAHÇE-GALATASARAY: 1-2

Yeni milenyuma girilirken Kadıköy’de oynanan bu mücadele, Galatasaray’ın o dönemki güçlü kadrosunun ağırlığını hissettirdiği maçlardan biriydi. Hasan Şaş ve Marcio’nun golleriyle 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, uzun yıllar sürecek Kadıköy galibiyet özleminden hemen önceki son deplasman zaferini elde etti.

Moldovan’ın golü Fenerbahçe’ye yetmedi. Galibiyet, Galatasaray’ın Avrupa yürüyüşünü tamamlayan güçlü ivmenin bir parçası olarak hafızalarda yer etti.

3- 6 KASIM 2002: FENERBAHÇE-GALATASARAY: 6-0

Şükrü Saracoğlu’nda oynanan bu maç, derbi tarihinin en ağır skorlarından birini ortaya çıkardı. Fenerbahçe, Tuncay Şanlı, Ariel Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat’ın golleriyle 6-0 galip ayrıldı.

Emre Aşık’ın kırmızı kartının da etkisiyle kontrolü tamamen eline alan sarı-lacivertliler, bu geceyi kulüp tarihinin sembolik maçlarından biri haline getirdi. 6 Kasım gecesi, rekabetin hafızasına kazınan en yoğun duygulu anlardan biri olarak kaldı.

4- 26 MART 2000: GALATASARAY-FENERBAHÇE: 0-1

Galatasaray’ın Avrupa’da rüzgâr estiği, ligde de şampiyonluğa koştuğu bir dönemde gelen bu sonuç, beklentilerin tersine döndüğü akşamlardan biriydi.

Samuel Johnson’ın frikikten bulduğu gol, Fenerbahçe’ye Ali Sami Yen’de kritik bir deplasman galibiyeti getirdi. Oyunun temposunun düşüklüğüne rağmen sonucu ve tarihi etkisiyle maç, derbi literatürünün önemli sayfalarından biri oldu.

5- 22 NİSAN 2006: FENERBAHÇE-GALATASARAY: 4-0

Şampiyonluk yarışının hararetli olduğu 2005-06 sezonunda Kadıköy’de oynanan derbi, Fenerbahçe taraftarının hafızasında özel bir yer edindi.

Appiah, Fabio Luciano, Alex ve Anelka’nın golleriyle gelen 4-0’lık galibiyet, yalnızca bir skor değil, Fenerbahçe’nin oyun gücünü ve özgüvenini yansıtan bir performanstı. Bu maç, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine karşı en dominant akşamlardan biri olarak hatırlanıyor.

6- 12 MAYIS 2012: FENERBAHÇE-GALATASARAY: 0-0

Süper Final’in son haftasında Kadıköy’de oynanan mücadele, golsüz bitmesine rağmen tansiyonun zirve yaptığı bir derbi olarak tarihe geçti.

Galatasaray’a şampiyonluk için beraberlik yetiyor, Fenerbahçe ise kazanmak zorundaydı. 0-0’lık sonuç Galatasaray’ı şampiyon yaptı. Maç sonrası sarı-kırmızılı takımın sahada tur atması ise derbi hafızasına kazınan en çarpıcı görüntülerden biri oldu.

7- 12 AĞUSTOS 2012: GALATASARAY-FENERBAHÇE: 3-2

Erzurum’daki Süper Kupa finali, rekabetin modern dönemindeki en eğlenceli karşılaşmalardan biriydi. Galatasaray, Umut Bulut’un iki golü ve Selçuk İnan’ın son dakika penaltısıyla Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe’nin Alex ve Kuyt’la bulduğu goller oyunu dengelese de son sözü söyleyen Galatasaray oldu.

8- 25 EKİM 2009: FENERBAHÇE-GALATASARAY: 3-1

Kadıköy’deki derbi psikolojisinin güçlendiği karşılaşmalardan biri de 2009 yılındaki bu maçtı. Fenerbahçe, Alex de Souza’nın iki ve Güiza’nın uzatmalarda attığı gollerle Galatasaray’ı 3-1 yendi. Hakan Balta’nın golü Galatasaray için yeterli olmadı.

Alex’in hem skor hem oyun katkısıyla damga vurduğu bu derbi, Kadıköy’ün üstünlük hikâyesini pekiştiren akşamlardan biri olarak öne çıktı.

9- 28 MART 2010: GALATASARAY-FENERBAHÇE: 0-1

Ali Sami Yen’de oynanan mücadele tempo olarak vasatı aşmasa da sonucu bakımından çok değerliydi. Selçuk Şahin’in ceza sahası dışından attığı şut, Leo Franco’nun hatalı hamlesiyle gol olunca Fenerbahçe sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe taraftarı için sezonun kritik deplasmanlarından biri olan bu maç, sade ama etkili bir derbi olarak hafızalara kazındı.

10- 23 ŞUBAT 2020: FENERBAHÇE-GALATASARAY: 1-3

Modern derbi tarihinin kırılma anlarından biri. Fenerbahçe, Max Kruse’nin penaltısıyla öne geçmesine rağmen Galatasaray; Donk, Falcao ve Onyekuru’nun golleriyle maçı 3-1 kazanarak 20 yıllık deplasman galibiyeti hasretine son verdi. Bu sonuç yalnızca bir maç değil, psikolojik eşiğin kırıldığı bir akşam olarak tarihe geçti.