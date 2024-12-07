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Derbide gülen taraf Beşiktaş: 1-0

Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

Spor
  • 07.12.2024 21:03
  • Giriş: 07.12.2024 21:03
  • Güncelleme: 07.12.2024 21:06
Derbide gülen taraf Beşiktaş: 1-0
DHA

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Bu skorun ardından ligde 5 maç aranın ardından galip gelen Beşiktaş puanını 25'e çıkarırken ligde 7 maç sonra mağlup olan Fenerbahçe, 32 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Beşiktaş ise deplasmanda Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.

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