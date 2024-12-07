Derbide gülen taraf Beşiktaş: 1-0
Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Bu skorun ardından ligde 5 maç aranın ardından galip gelen Beşiktaş puanını 25'e çıkarırken ligde 7 maç sonra mağlup olan Fenerbahçe, 32 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Beşiktaş ise deplasmanda Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.