Derbide hava durumu nasıl olacak?

Süper Lig'in 25. haftasında yarın (24 Şubat Pazartesi) oynanacak derbide İstanbul'da sıcaklığın 0 derece olması bekleniyor.

Lider Galatasaray, derbide yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.

RAMS Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezonda iç sahada taraftarının desteğini aldığı karşılaşmalarda ligde mağlup olmadı.

Sezona Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe ise deplasmanda gösterdiği performansla zirve yarışını bırakmıyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın ardından ligde dış saha performansı en iyi 2. takım konumunda bulunuyor.

NEM ORANI YÜZDE 74

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 0 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Seyrantepe’de hava sıcaklığının 0 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 74 olması bekleniyor.