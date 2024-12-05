Derbide ilk golü atan galibiyete daha yakın

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 39 müsabakada, ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekiyor.

Rekabette 35'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 39 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 22 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.