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Derbide ilk golü atan galibiyete daha yakın

- İki takımın 35'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere son 39 randevusunda öne geçen ekip, 22 defa kazandı, 13 kez berabere kaldı

Ajans Haberleri
  • 05.12.2024 11:59
  • Giriş: 05.12.2024 11:59
  • Güncelleme: 05.12.2024 11:59
Kaynak: AA
Derbide ilk golü atan galibiyete daha yakın

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 39 müsabakada, ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekiyor.

Rekabette 35'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 39 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 22 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.

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