Derbide ilk golü atan galibiyete daha yakın
- İki takımın 35'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere son 39 randevusunda öne geçen ekip, 22 defa kazandı, 13 kez berabere kaldı
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 39 müsabakada, ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekiyor.
Rekabette 35'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 39 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 22 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.