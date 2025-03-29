Derbide kazanan Beşiktaş
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçın 23. dakikasında Beşiktaş, Rafa Silva öne geçti. Galatasaray'da Frankowski, 38. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılar, 45'te Torreira ile skoru eşitledi. Ev sahibi takım, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy 90+6'da kırmızı kart gördü.
Ligde 2 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 47 yaptı.
NAMAĞLUP SERİ BİTTİ
Trendyol Süper Lig'in 28 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, ilk yenilgisini yaşadı.
Sarı kırmızılılar, 29. haftada Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti.