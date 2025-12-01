Derbide saha karıştı: Fenerbahçe ilk ayağı kazandı

TFF U19 Paf Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray genç takımları Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde karşılaştı. Dengeli başlayan mücadele, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Ercüment Sancaklı’nın attığı golle öne geçti. Galatasaray ise 38. dakikada Eyüp Can Karasu’nun golüyle skoru eşitledi.

Maçın son bölümüne iki takım da kontrollü girerken, Fenerbahçe 88. dakikada Haydar Karataş’ın golüyle tekrar üstünlüğü yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Mücadelede bir süre gerginlik yaşandı ve oyuncular arasında kısa süreli bir arbede çıktı. Yaşanan tartışmada Galatasaraylı bir futbolcunun rakibine yumruk attığı görüldü. Olay, teknik ekiplerin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe U19 Takımı puanını 19’a çıkarırken, Galatasaray U19 Takımı 21 puanda kaldı.