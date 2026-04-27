Derbideki kırmızı kart Brezilya’da gündem oldu: Ederson manşetlerde

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu derbi, yalnızca skoruyla değil, Ederson’un gördüğü kırmızı kart ve sonrasında yaşananlarla da gündeme damga vurdu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Brezilyalı kaleci, ilk yarıda gördüğü sarı kartın ardından 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu kararın ardından Ederson’un hakeme yönelik sert itirazları ve sahadan çıkarken sergilediği tepkiler dikkat çekti.

"OLUMSUZ BİR TABLO OLUŞTU"

Brezilya basını, yaşananları geniş şekilde ele aldı. Globo, deneyimli kalecinin hakemle yaşadığı tartışmanın ardından ikinci sarı kartı gördüğünü ve sahayı terk ederken VAR kabinine yumruk attığını aktardı.

Terra ise Ederson’un, 2026 Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan isimlerden biri olduğuna dikkat çekerek, derbide yaşananların oyuncu adına olumsuz bir tablo oluşturduğunu yazdı.

Lance! ve No Ataque gibi yayın organları da benzer şekilde Ederson’un kontrolünü kaybettiği anlara vurgu yaptı ve VAR odasına yönelik tepkisini öne çıkardı.

ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ederson ise yaşananlardan dolayı özür diledi. Brezilyalı kaleci, “Taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ancak sahadan çıkarken verdiğim tepki doğru değildi” ifadelerini kullandı.

Derbideki mağlubiyet ve yaşanan bu olay, Fenerbahçe cephesinde tartışmaları büyütürken, Ederson’un performansı ve davranışı uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu.