Derbilerin faturası ağır oluyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 14 sezonda yaptığı 34 derbide ortaya çıkan fatura, iki kulüp için de ağır oldu.

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 14 sezonda iki takım arasında oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kulübe 3 milyon 653 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 2 milyon 942 bin lira para cezası verdi.