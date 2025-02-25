Derbinin hakemi Slavko Vincic'in alacağı ücret belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan Sloven hakem Slavko Vincic'in alacağı ücret de belli oldu.

Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 6 puanlık fark devam etti.

Fotoğraf: AA

Sporx’te yer alan habere göre derbinin hakemi Slavko Vincic, karşılaşma için 10 bin euro alacak.

Haberde Sloven hakemin, ayrıca günlük 800 Euro harcırah aldığı ifade edildi.

UEFA'YA GÖRE DAHA FAZLA KAZANDI

Vincic böylece; Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneterek UEFA organizasyonlarında maç başı standart ücret olarak kazandığı 6400 eurodan 3600 euro daha fazla kazanmış oldu.

DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ

Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi.

Bu kartların 5 tanesin Galatasaraylı oyuncular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. 1'er sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.