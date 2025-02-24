Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı
Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
STAT: RAMS Park
HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic
GALATASARAY: Muslera- Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat - Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Kostic, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
SARI KARTLAR: Osimhen (Galatasaray)
Süper Lig'in 25’inci hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
5’inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Kostic’in sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırmak istedi, Lemina’nın ters vuruşunda penaltı noktası üzerinden En Nesyri’nin şutunda top auta çıktı.
6’ncı dakikada Galatasaray’ın soldan geliştirdiği atakta Barış Alper’in sağ ayağıyla yaptığı ortada Osimhen’in kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.