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Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 21:21
  • Giriş: 24.02.2025 21:21
  • Güncelleme: 24.02.2025 21:21
Kaynak: DHA
Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı

Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

STAT: RAMS Park

HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

GALATASARAY: Muslera- Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat - Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Kostic, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

SARI KARTLAR: Osimhen (Galatasaray)

Süper Lig'in 25’inci hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

5’inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Kostic’in sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırmak istedi, Lemina’nın ters vuruşunda penaltı noktası üzerinden En Nesyri’nin şutunda top auta çıktı.

6’ncı dakikada Galatasaray’ın soldan geliştirdiği atakta Barış Alper’in sağ ayağıyla yaptığı ortada Osimhen’in kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

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