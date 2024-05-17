Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Ligin 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'taki derbide, sezon başından bu yana şampiyonluk yarışındaki iki takım karşılaşacak.

Galatasaray, puan alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde ise iki takım arasındaki puan farkı 3'e inecek.

Sarı-kırmızılı takımda 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera ile Fenerbahçe'de ilk sezonunu yaşayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı iyi veya kötü sonuçta belirleyici olacak.