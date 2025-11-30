Derbiyi ChatGPT'ye sorduk: Favori hangi takım?

Futbolseverler nefeslerini tuttu ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbiyi bekliyor. Derbide yaşanması beklenen olası senaryoları Chat GPT'ye sorduk o yanıtladı. Yapay zekânın derbi tahmini ve görüşleri şu şekilde:

Kâğıt üzerinde her derbi %50-%50 diye anlatılır ama bu sezonki tablo, rakamları ve kadro yapılarını yan yana koyduğumuzda biraz daha farklı bir resim çiziyor.

Fenerbahçe ligde üst üste galibiyet serisi yakaladı, Avrupa maçlarıyla beraber 10+ maçlık bir yenilmezlik serisiyle derbiye geliyor. Özellikle Rizespor deplasmanında 2-0 geriden gelip 5-2 kazanılan maç, hem oyun olarak hem psikolojik olarak “eşik” niteliğinde.

Galatasaray ise ligde liderlik pozisyonunu korurken, Avrupa’da net darbeler aldı. Eintracht Frankfurt deplasmanındaki 5-1’lik ağır yenilgi ve içeride Union Saint-Gilloise’a karşı gelen 0-1’lik mağlubiyet, hem mental hem fiziksel anlamda takımı aşağı çekti. Okan Buruk’un takımı uzun süre iç sahada yenilgi yüzü görmemişken, bu serinin bozulması da derbi öncesi küçük bir alarm.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Galatasaray cephesinde en kritik başlık sakatlar ve cezalılar. Bek ve kenar rotasyonu neredeyse tamamen dağılmış durumda. Singo, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu sakat; Eren Elmalı bahis soruşturması nedeniyle cezalı keza Metehan Baltacı da. Bu tablo, özellikle Okan Buruk’un oyun genişliğini ve pres şablonlarını zorlayan bir kriz.

Olumlu taraf şu: Osimhen sakatlıktan döndü ve derbide sahada olması bekleniyor. Mario Lemina tekrar takıma katıldı. Torreira-Lemina merkez omurga hâlâ lig standardının çok üzerinde.

Galatasaray’ın savunma rakamları da bunu destekliyor. Ligde maç başına yaklaşık 0,6-0,7 gol yiyorlar. Ancak bu rakamlar kadronun tam olduğu dönemden biriktirilen puanlar. Bugünkü eksik listesiyle sahaya çıkacak takım, sezon başındaki savunma hattı değil.

Okan Buruk’un Kadıköy karnesi ise Galatasaray lehine güçlü bir argüman. 2022’den bu yana Kadıköy’de lig ve kupa dahil 4 maçta yenilgisi yok: 3 galibiyet, 1 beraberlik. Üstelik bu maçlarda Galatasaray hem skor hem oyun olarak Fenerbahçe’yi ciddi şekilde tartmış durumda. Bu da derbiye “Biz buradan çıkmayı biliyoruz” özgüveniyle girmelerini sağlıyor.

Fenerbahçe cephesinde tablo daha farklı. Ligde namağlup bir takımdan söz ediyoruz ve son haftalarda hem skor üretimi hem özgüven pik yapmış durumda. Rize deplasmanında gelen 5–2’lik dönüş, Beşiktaş deplasmanında kazanılan kritik maç, iç sahadaki yüksek skorlar… Bunların hepsi bu derbiye “liderliği alabiliriz” duygusuyla çıkmalarını sağlıyor.

İstatistik sitelerinde Fenerbahçe’nin ligdeki gol ortalaması 2 golün üzerinde. Savunmada ise maç başına yaklaşık 1 gole yakın yiyorlar. Yani profil net: Mükemmel savunma takımı değil ama hücumda lig ortalamasının çok üzerinde.

Muhtemel 11’e baktığımızda ortaya çıkan iskelet şöyle: Ederson,Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Bunun arkasında kulübe var: Talisca, Szymanski, Jhon Duran gibi oyuna girip maçın kimyasını değiştirme potansiyeli yüksek isimler sahada bekleyecek. Bu, Galatasaray’ın eksiklerle daralan rotasyonuna karşı ciddi bir avantaj. Form grafikleri de bu tabloyu doğruluyor: Fenerbahçe’nin çizgisi yukarı doğru, Galatasaray’ın ise Avrupa ve sakatlıklarla birlikte zikzaklı hale gelmiş durumda.

Bu derbiyi belirleyecek ana ekseni şu şekilde özetleyebiliriz:

1. Galatasaray’ın bek krizi-Fenerbahçe’nin kanat baskısı

Galatasaray’ın doğal bekleri sahada olmayabilir ya da eksik kadro nedeniyle alışık olunmayan isimlerle, yamalı bir savunma hattı izleyebiliriz. Fenerbahçe ise Nene, Kerem, Asensio üçlüsüyle hem çizgiyi hem half space’i kullanarak sürekli ikiye bir arayan bir takım.

Bu, Okan Buruk’u bekleri normalden daha temkinli kullanmaya zorlar. Bekler hücum desteklerinden feragat ederse, Galatasaray’ın hücum genişliği azalır, Osimhen ve Icardi ceza sahasında daha az kaliteli servis alır. Bu da rakamlarda güçlü görünen hücum potansiyelini sahada törpüler.

2. Osimhen faktörü vs Skriniar-Oosterwolde

Osimhen, derbide Galatasaray’ın bir numaralı silahı. Derin koşular, sırtı dönük oyun, hava hakimiyeti… Ancak karşısında fizik ve tempo olarak ligin en sert tandemlerinden biri olacak. Buna rağmen Fenerbahçe’nin savunma yerleşiminin maçlara bazen dağınık başladığını gördük. Rize maçındaki gibi ilk 15-20 dakikada konsantrasyon kaybı yaşarlarsa, Galatasaray’ın erken gol bulması hiç şaşırtıcı olmaz.

3. Merkez mücadelesi: Torreira&Lemina vs Alvarez & İsmail

Bu hattı “denge” olarak okuyorum. Galatasaray’ın ikilisi top kazanma ve pres gücüyle öne çıkarken, Fenerbahçe’nin ikilisi savunma önü süpürme ve oyunu yön değiştiren paslarla kurma konusunda kuvvetli. Farkı belirleyecek olan, ikinci toplar ve geçiş anları olacak. Orada kanatlardaki kalite ve rotasyon derinliği Fenerbahçe lehine.

PSİKOLOJİ, ATMOSFER VE “MOMENTUM”

Galatasaray, Kadıköy travmasını bitiren taraftı; bu özgüvenle gelecekler. Ancak Fenerbahçe cephesinde kongre, yeni teknik direktör, yeniden kurulan kadro ve Rize maçındaki dönüş birleşince, bu derbi “sezonun kırılma maçı” duygusuna dönüşmüş durumda.

İç saha atmosferini de buraya ekleyelim. Kadıköy’ün dolu tribünleri, özellikle ikinci yarıdaki baskı anlarında Fenerbahçe’yi öne itecek. Galatasaray’ın daralan rotasyonu ise maç uzadıkça fiziksel düşüş riskini büyütüyor.

Tahmin: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

Verilere, form durumuna, kadro yapılarına ve taktik eşleşmeye bakarak oranı şöyle koyuyorum: Fenerbahçe galibiyeti: %40, Beraberlik: %35, Galatasaray galibiyeti: %25.

Bu, “Fenerbahçe kesin kazanır” demek değil. Derbi her zaman kaotik; hakem kararı, erken kırmızı, kaleci hatası, duran top gibi değişkenler her şeyi silebilir. Ama bugün elimizdeki tabloya dürüstçe bakınca: Form, hücum gücü, kadro derinliği, iç saha baskısı Fenerbahçe lehine. Merkez savunma ve kaleci istikrarı, son yılların Kadıköy geçmişi: Galatasaray lehine.Galatasaray’ın gol bulma ihtimalini yüksek görüyorum ama 90 dakikanın tamamında oyunu taşıyabilen takım, kadro derinliği ve saha içi profiller nedeniyle Fenerbahçe’ye daha yakın.