Derdimiz yeni Anayasa değil, geçim sıkıntısı

Haber Merkezi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, kişisel YouTube kanalından yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalara değindi.

Türkiye’de 1982 Anayasası’nın birçok kez değiştirildiğine işaret eden Baş, "Anayasanın ruhuna, söylediğine baktığın zaman, Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısına ve vatandaşına zararı olabilecek bir anayasa ortada yok. Ama işte AK Parti sürekli bu anayasa gündemini masaya getiriyor, ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Burada başkaca bir meselenin olduğunu anlamamız lazım. En temel hikâye bu. Şimdi Türkiye’de vatandaşın derdi anayasa mı yoksa vatandaşın derdi geçim problemi mi? Vatandaşın derdi açlık mı, sefalet mi, yoksulluk mu?" ifadelerini kullandı.

Baş, şunları kaydetti: “Hükümetin içine baktığın zaman anayasaya ilişkin bir kanat diyor ki, Hayati Yazıcı Genel Başkan Yardımcısı ‘1. maddeden son maddesine kadar anayasayı ele alacağız, gerekli olan değişiklikleri yapacağız’ Ne demek yani, 1. maddeden itibaren demek ne demek? Şimdi AK Parti’nin iki tane derdi olabilir.”