Dere kurumadan harekete geç

Şavşat’ta yapılmak istenen HES projesine karşı halkın yürüttüğü direnişte yeni bir viraja girildi. Üçüncü kez yapılan bilirkişi keşfine karşı Avukat Yıldırım, “Her şeyi kurutacak HES’e karşı direniş bıkmadan sürmeli” dedi.

Bahar GÖNÜL

Artvin’in Şavşat ilçesinde 28 köyü olumsuz etkileyecek Hanlı HES projesinde iki iptale rağmen yapılan üçüncü başvuru üzerine yeniden bilirkişi keşfi yapıldı.

HES Projesi için yeni keşif öncesi Şavşat’ta bir basın toplantısı düzenlendi. Avukat Halis Yıldırım, yöre halkı olarak açılan davaları kazanmalarına rağmen tekrar tekrar projeye ÇED onayı verildiğini söyledi. Hanlı Deresi üzerinde yapılmak istenen 'Hanlı HES Projesi'ne karşı köylülerin açtığı davaların 2 kez kazanıldığını anımsatan Yıldırım şöyle konuştu: “Şimdi yeniden ÇED olumlu kararı alarak geldiler. Keşfedilecek bir şeyin olduğuna inanmıyoruz. Ama keşif kararı çıkarıldı. Yeniden keşif yaptırılarak halkın parası çarçur ediliyor. Halk hukuksuzluğa teşvik edilerek süreci şirket lehine işletiyorlar.”

ŞAVŞAT HALKI YILMAMALI

Av. Yıldırım, Şavşat halkının yılmadan mücadeleye devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu dere yazın artan nüfusa yetmiyor, Şavşat’ta da su ihtiyacı doğuyor. Biliyorsunuz çok sağlam dedikleri tribün selde yıkıldı ve sonra yeniden yapıldı. Yargılama da kusurlu, mahkemeler yürütmeyi durdurmayı unuttu. Süreci hukuki yönden takip ediyoruz ama esas dava Şavşat halkının davasıdır. Halk pes ederse başarıya ulaşacaklar” dedi.

AĞAÇLAR DA YOK EDİLİYOR

Eski Artvin Valisi Selahattin Akyurt’un sahibi olduğu Akyurt Enerji Üretim A. Ş.’nin HES Projesi için verilen ‘ÇED onayını mahkeme iki kez iptal etti. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üçüncü kez çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı verdi. Bölge halkı, Hanlı Deresi’nin kuruduğu, ağaç katliamını yapıldığı, şirketin bölge suyuna el koyduğu tekrar yargıya başvurdu. Rize 1. İdari Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.