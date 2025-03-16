Dere yataklarına konut cinayettir

Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerin başında gelen Hatay’da rezerv alan sorunu büyüyor.

Daha önce Defne ilçesindeki mezarlıkların rezerv alana alınmasının ardından bir skandal karara daha imza atıldı. Antakya merkezdeki Uğur Mumcu Bulvarı’nın yakınındaki dere yatağı yapılaşmaya açıldı. Benzer şekilde Malatya Doğanşehir'e bağlı Kurucaova Mahallesi’ndeki verimli tarım arazileri ve dere yatağı da ranta açıldı.

PREFABRİK EVİ BİLE YIKMAK İSTİYORLAR

Hatay’ın Antakya ve Samandağ arasında geçiş yolu olan Uğur Mumcu Bulvarı’nın kesiştiği Çekmece Mahallesi’nde bir depremzede, ağır hasarlı evinin yıkılmasının ardından taşınmazın üzerine prefabrik ev kurdu. Çevre Bakanlığı evinin rezerv alanda bulunduğu gerekçesiyle yıkılmasını istedi. Depremzede, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne dava açtı. Dava dilekçesinde özetle, hukuka aykırı olan rezerv yapı alanı belirleme işleminde yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi talep edildi.

UĞUR MUMCU BULVARI ADETA KUŞATILDI

Depremzedenin avukatı Sevim Küçük, “Çekmece, Elektrik, Armutlu, Akdeniz gibi birçok mahallenin kesişim noktası olan Uğur Mumcu Bulvarı yapım firmaları tarafından tamamen kuşatılmış, ulaşıma kapatılmış durumda. Yakınında bulunan dere yatağı bile yapılaşmaya açıldı. İnşaat yapılmaya hazırlanıyor, rezerv alan kapsamına alındı. Bizim dava açtığımız alan da bulvar ve nehir arasında kalan Çekmece Mahallesi’ndeki bir parsel. Rezerv alan belirleme işleminin iptali için davalar açıyoruz ve süreci takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kurucaova’da deprem konutlarının tarım arazilerine ve dere yatağına yapılması uzmanların da tepkisini çekti.

SAKINCALI ZEMİNE BİNA YAPILIYOR

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Kurucaova Mahallesi’nde de deprem konutlarının verimli tarım arazilerine, dere yatağına ve zemini sağlam olmayan alana yapıldığı ortaya çıktı. Hukuki süreç başlatan mahalleliler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dilekçe gönderdi. Dilekçede, Yapı Zemin Etüdü sonucuna göre alanda sıvılaşma riskinin görüldüğü belirtildi. Öte yandan alanda mühendislik incelemeleri yapılarak rapor da hazırlandı. Raporun sonuç kısmında “Yapılan jeolojik ve jeoteknik çalışmalara göre arazinin zemin değerinin düşük olması, yeraltı su seviyesinin yüksek olması, sıvılaşma gibi sebeplerden dolayı buranın yapılaşmaya açılması sakıncalı bulunmaktadır. Afet konut sahaları için zemin iyileştirme çalışmaları gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

TEMEL TAMAMEN SU DOLU

Mahalleli Hasan Aşkın, inşaatın bir an önce durdurulması yönünde çağrı yaptı. Aşkın, şöyle konuştu: “Köyümüz 1986 depreminde yıkıldı o zaman AFAD tarafından evlerimiz yapılmıştı. 6 Şubat depreminde AFAD tarafından yapılan evler yine yerle bir oldu ve yine burayı yapılaşmaya açıyorlar. Her seferinde tarım arazilerini yok ediyorlar. Burası dere yatağı, heyelan bölgesi ve fay hattına çok yakın bir mahalle. Uygun temel attıklarını söylüyorlar ve çevresini imara açıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu kararların, raporlara rağmen alınması bir cinayettir. Dere yatağı var ve DSİ bize rapor göndererek sorumluluk almadığını söyledi. Buraya göz göre göre imara açmak 50 sene sonra aynı felaketlere sebep olmaktır. Birilerinin keyfine göre ev yapılmamalı. Temelimiz su dolu.”

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MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Hatay Antakya’da Valilik tarafından arazilerine el konulmasına tepki gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan dört depremzededen üçü dün mahkemeye sevk edildi. Avukat Ecevit Alkan, yaşananlarla ilgili "Hukuksuz bir kamulaştırma. İstemeyen vatandaşı ise döve döve gözaltına aldılar" diye tepki gösterdi.