Dere yataklarında ölüm tehlikesi!

Ethem Kutay TOKER

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) dere yataklarında yaptığı trafo inşaatları yurttaşların tepkisine neden oldu. Başak, Cudi ve Yeşiltepe mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede dere yatağı üzerine inşa edilen trafo merkezleri, geçmişte sel felaketlerinin yaşandığı bölgelerde bulunması nedeniyle korkuya yol açtı.

Halk "Dere yataklarına trafoları gelişigüzel yapıyorlar, can güvenliğimizi hiçe sayıyorlar" diye tepki gösterdi.

Dere yataklarının çevresindeki yapılaşma, çarpık kentleşme, plansızlık her yağış sonrası felaketlere davetiye çıkarıyor. Bunun son örneği Karadeniz Bölgesi'nde oldu. Birkaç gündür süren sağanağın ardından derelerin taşması, yolların çökmesi bir kez daha gösterdi ki alınmayan önlemler, yetkililerin sessizliği felaketleri beraberinde getiriyor. Benzer durum Şırnak Silopi'de de yaşanıyor. Kent sakinlerinin henüz kurulma aşamasındayken itiraz ettiği dere yataklarına trafo projeleri, tepkilere rağmen devam ediyor. Projelerin bulunduğu bölgede daha önce sel felaketi olduğu, can ve mal kayıplarının yaşandığını söyleyen yurttaşlar, söz konusu inşaatların suların akış yönünü değiştirerek evlere, sokaklara ve altyapılara yönelmesi ihtimali olduğunu, elektrik akımının suya teması halinde çıkabilecek yangın ve ölümcül kazalardan da kaygılı olduklarını söyledi.

KAOS YARATIYOR

Daha önce okul ve cami bahçeleri gibi güvenlik açısından tehlike yaratabilecek alanlara kurduğu trafolarla sık sık eleştirilere maruz kalan DEDAŞ'a tepki gösteren halk, can güvenliklerinin hiçe sayıldığını söyledi. Yurttaşlar “Kurulmak istenen trafoların orada insanlar yaşıyor. O dere taştığı zaman bu durum bizim için bir kaosa dönüşür. Aşırı yağışta o dere tıkanır. Trafo taşan suyun önünü kapatıyor, sel baskınları olur. O sular evlerimize girerse çok kötü olur. Bu trafoları gelişi güzel yerlere yapıyor, can güvenliğimizi hiçe sayıyorlar" dedi.

DEDAŞ İLE DAVALIK

Yeşiltepe mahallesi muhtarı İsmail Bilge kendi mahallesinde taşan dere üzerine kurulmak istenen trafo inşaatına engel olduğu gerekçesiyle DEDAŞ ile davalık oldu. Trafonun dere yatağına yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Bilge “Yarın bir sel baskını olduğunda vatandaş elektrik akımına kapılarak can verecek” diye konuştu.

***

GEÇMİŞTE SEL FELAKETİ YAŞANAN GÜZERGÂHLAR

DEM Parti Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, trafo inşaatlarını TBMM gündemine taşıdı. Aslan ‘‘Bu alanlar, geçmişte büyük sel felaketlerinin yaşandığı ve can kayıplarının olduğu güzergâhlar üzerinde. Evlerin, sokakların ve çocukların hemen yanı başında, sel riskiyle burun buruna duran trafo merkezleri var. Bu projeler hakkında DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, aşırı yağışlarda oluşabilecek yüzey sularına karşı tüm tedbirlerin faaliyet sahibi (DEDAŞ) tarafından alınması gerektiği, yapıların doğal zemin kotundan yeterli yükseklikte inşa edilmesi gerektiği, taşkın zararlarından DSİ’nin sorumlu tutulamayacağı şeklinde çekinceler koyarak olumlu görüş vermiştir. Yani DSİ, taşkın riskini teknik olarak değerlendirmemiş, tüm sorumluluğu DEDAŞ’a devrederek kamu güvenliği görevinden kaçınmıştır" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Aslan, özetle "DEDAŞ’ın bu dere yatağına trafo kurmasına DSİ tarafından olumlu görüş verilmesinin gerekçesi nedir? Bakanlığınızca incelenmiş midir?’’ diye sordu.