Derecik Belediyesi AKP'ye geçti

Hakkari'de Derecik Belediyesi’nde yapılan başkanvekili seçimini Rahim Can'ın kazanmasıyla bir belediye daha AKP'ye geçti.

Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, çocuk istismarı' suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dinç, ayrıca, kamu haklarından yoksun bırakılmıştı. Yaşananların ardından Derecik Belediye meclisinde yapılan seçimde Yeniden Refah Partili Mesut Tekin, 45 günlük geçici süreyle başkanvekili seçildi.

Süreç içerisinde daha önce Yeniden Refah Partisi'nde bulunan 2 meclis üyesinin de partisinden istifa ederek AKP'ye geçti.

Sürenin dolması üzerine başkanvekilliği için 21 Mayıs'ta yeniden seçim yapıldı. Oylamada AKP'li Meclis Üyesi Rahim Can bu kez 11 meclis üyesinin 6'sının oyunu alarak Derecik Belediyesi Başkanvekili seçildi.

Böylece bir belediye daha AKP'ye geçmiş oldu.