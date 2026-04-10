Dereden geçerken aracı suya gömülen sürücü öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 'kestirme' olarak kullanılan yol üzerindeki dereden geçerken aracı suya gömülen Turan Babaoğlu (72), hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Canbalı Mahallesi'nde Canbalı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Bursa yönüne giden Turan Babaoğlu, kestirme olarak kullanılan yol üzerindeki dereden geçmek istedi.

Babaoğlu, yağış nedeniyle derenin yükseldiğini fark edemeyince aracı suya gömüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin derede yaptığı aramada, yeri tespit edilen aracın sürücüsü Babaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen sürücü ile aracını dereden çıkarma çalışmaları sürerken, çevre sakinlerinin güzergahı 'kestirme yol' olarak kullandığı öğrenildi.