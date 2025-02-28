Deregülasyon ne demek? Deregülasyon faydalı mıdır?

Deregülasyon Ne Demek? Anlamı ve Etkileri

Deregülasyon, belirli bir sektör veya piyasa üzerindeki devlet denetimlerinin azaltılması veya tamamen kaldırılması sürecidir.

Bu kavram genellikle serbest piyasa ekonomisini destekleyen politikalar çerçevesinde ele alınır.

Deregülasyon, rekabetin artmasını, inovasyonun teşvik edilmesini ve ekonomik büyümenin hızlanmasını amaçlar.

Özellikle finans, enerji, havayolu taşımacılığı ve telekomünikasyon gibi sektörlerde devlet müdahalesinin azaltılmasının, işletmelerin daha esnek ve verimli çalışmasını sağladığı iddia edilir.

DEREGÜLASYONUN İDDİA EDİLEN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Deregülasyonun iddia en büyük avantajlarından biri, rekabetin artarak tüketicilere daha uygun fiyatlar ve daha fazla seçenek sunulmasıdır.

Özellikle havayolu ve telekomünikasyon sektörlerinde deregülasyonun, hizmet kalitesinin artmasına ve fiyatların düşmesine neden olduğu iddia edilir. Buna karşın Türkiye'de Türk Telekom'un özelleştirilmesi sonucu yaşanan durum, sürecin yanlışlığını ortaya koymuştur.

Serbestleşmiş piyasalarda tekel oluşumu, finansal krizler ve tüketicilerin korunmasız kalması gibi riskler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, deregülasyon sürecinin dengeli bir şekilde yönetilmesi ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşır.