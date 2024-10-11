Derelerin Kardeşliği Ankara'dan seslendi: Halkın iradesi, kar hırsına kurban edilemez!

Derelerin Kardeşleri Platformu, Trabzon'un Hayrat ilçesinde halkın itirazlarına rağmen yeniden kurulmak istenen Barma Regülatörü ve HES Projesine karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Ankara'da bir basın açıklaması yapan platform, bugüne kadar şirketin düzenlemeye çalıştığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantılarının halk tarafından iki kez engellendiğini, yöre sakinlerinin kendi geleceğine sahip çıkma iradesini tüm açıklığıyla ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

Ancak şirketin kar hırsı ile projeyi yeniden gündeme taşıdığı ifade edilen açıklamada, şirketin talebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısında da görüşüleceği ifade edildi.

"Doğamız, yaşam alanlarımız, suyumuz şirketlerin kar hırslarına kurban edilmesin" denilen açıklamada, bölgedeki doğal dengeyi bozacak, su kaynaklarını tehdit edecek ve ekosisteme geri dönülmez zararlar verecek bu projeye çıkacak olan onayın kabul edilemez olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Buradan bakanlığa ve İDK üyelerine sesleniyoruz: Halkın sesini duyun, doğayı ve yaşamı savunun! Bölge halkının taleplerini dikkate alarak, bu projeye derhal son verin. Kararınızda halkın yanında olun, şirketlerin değil" çağrısı yapıldı.

Açıklamaya SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon milletvekili Sibel Suiçmez de katıldı. Açıklamanın ardından Bakanlıktaki toplantıya platform adına bir temsilci gönderildi.

Hayrat Sözcüsü Habip Meriç tarafından okunan açıklamanın tamamı şöyle:

"Trabzon’un Hayrat ilçesi, Ancumah Vadisi Baltacı Deresi üzerinde yapılması planlanan 8 MW gücündeki HES projesine karşı yöre halkı, doğal yaşam alanlarını savunmak için verdiği haklı mücadeleyi sürdürüyor. Bugüne kadar şirketin düzenlemeye çalıştığı ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) toplantıları halk tarafından iki kez engellendi. Yöre sakinleri, yaşam alanlarını savunmak adına şirketi vadiden kovarak projeye karşı net bir duruş sergiledi. Bu tavır, halkın kendi geleceğine sahip çıkma iradesini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Ancak, şirket kar hırsından vazgeçmeyerek projeyi yeniden gündeme taşıdı ve şimdi konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısında görüşülecek. Yöre halkının defalarca haykırdığı bu talep, bir kez daha bakanlık nezdinde dile getiriliyor: Doğamız, yaşam alanlarımız, suyumuz şirketlerin kar hırslarına kurban edilmesin.

"HALKIN İRADESİ GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

HES projesi, bölgedeki doğal dengeyi bozacak, su kaynaklarını tehdit edecek ve ekosisteme geri dönülmez zararlar verecektir. Halkın yaşam alanlarını, tarımını ve doğal kaynaklarını doğrudan etkileyecek bu projeye karşı çıkan yöre halkı, yalnızca bölgesini değil, aynı zamanda geleceğini de koruma mücadelesi vermektedir. ÇED toplantılarının halk tarafından engellenmesi, halkın bu projeye karşı ne kadar kararlı olduğunu açıkça göstermektedir.

Ancak ne yazık ki, şirketler kar elde etmek uğruna bu direnişi yok sayarak projeyi bir kez daha bakanlık gündemine taşımışlardır. Halkın iradesi ve talepleri göz ardı edilerek, doğanın tahrip edilmesine ve bölge halkının yaşamını tehdit eden projelere onay verilmesi kabul edilemez.

"KARAR YETKİLİLERDE, FAKAT İRADE HALKTA"

İDK toplantısında yetkililerden beklediğimiz tek şey, halkın iradesine saygı göstermeleri ve bu projeye kesin olarak karşı çıkmalarıdır. Çünkü bu karar yalnızca bir enerji projesi meselesi değil; bir yaşam ve geleceği koruma meselesidir. Halk, vadisinde, deresinde ve doğal kaynaklarında sürdürülebilir bir yaşam istemektedir. Şirketlerin kar hırsı uğruna doğamızın, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı duruyoruz!

Bu topraklarda yaşanacak hayat, birkaç şirkete feda edilemez.

Yıllardır süren çevre mücadelesinde olduğu gibi bugün de halkımız, yaşam alanlarını korumak için dimdik ayakta durmaktadır. Bu, yalnızca bir yöre halkının mücadelesi değil, tüm Türkiye'nin doğa ve yaşam mücadelesidir. Doğanın ve halkın sesi, sermayenin çıkarlarına kurban edilmemelidir.

"GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Buradan bakanlığa ve İDK üyelerine sesleniyoruz: Halkın sesini duyun, doğayı ve yaşamı savunun! Bölge halkının taleplerini dikkate alarak, bu projeye derhal son verin. Kararınızda halkın yanında olun, şirketlerin değil.

Yaşam alanlarımıza, doğamıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz."