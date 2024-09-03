Derelerin Kardeşliği HES’e karşı

Haber Merkezi

Karadeniz’in eşsiz doğasını yok etme faaliyetleri sürüyor. Trabzon’nun Hayrat ilçesinde halkın itirazlarına rağmen yeniden kurulmak istenen Barma Regülatörü ve HES Projesine karşı Derelerin Kardeşliği Platformu Hayrat İnisiyatifi, basın açıklaması yaptı. Ancumah Vadisi Baltacı Deresi’nde daha önce yapılmak istenen projenin ÇED toplantısı yöre halkı tarafından engellenmişti. Ömerler AŞ’ye için yeniden ÇED süreci başlatıldığı bildirildi.

İnisiyatif üyeleri Hayrat Belediyesi önüne toplandı. Hayrat Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Hacıbektaşoğlu, doğayı talan eden projelere her zaman karşı çıkacaklarını söyledi. Hacıbektaşoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Barma Regülatörü ve HES Santrali projesi, tüm itirazlarımıza, bilimsel raporlarla ortaya konulan olumsuz çevresel etkilerine ve halkımızın güçlü direnişine rağmen yeniden hayata geçirilmek isteniyor. Bu projenin bölgemizde yaratacağı tahribatı çok iyi biliyoruz. Bu tür projeler, çay tarımından sebzeciliğe, her alanda büyük zararlar yaratıyor. Şirketlerin rant hırsına kurban edilmeyecek bir doğamız var!”

SERMAYEYE FAYDALI

Hayrat’taki basın açıklamasına katılan Metalurji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük “Burada yapılacak olan işlemin vatandaşa değil sermaye şirketlerine faydası var” dedi. Küçük, "Şimdi burada bölgeye girebilmek için şöyle bir prosedür uyguluyorlar. ÇED işleminin bir parçası olan halkın bilgilendirmesi ya da katılımı toplantısını vatandaşlar yaptırmayınca prosedürü tamamlamaya çalışıyorlar. Burada esas mesele bu prosedüre de karşı çıkmak" dedi.