Derelerin Kardeşliği Platformu, Ankara'ya geliyor

Trabzon’un Hayrat ilçesinde halkın itirazlarına rağmen yeniden kurulmak istenen Barma Regülatörü ve HES Projesine karşı Derelerin Kardeşliği Platformu ve yöre halkı 11 Ekim'de Ankara'ya geliyor.

Platform çağrısında 'HES'lere dur de' denilerek proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapılacak olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (idk) toplantısı sırasında saat 8.30 itibarıyla Bakanlık önünde olunacağını belirtildi.