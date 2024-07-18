Derenin ortasında mahsur kalan 2 kişi beton pompası ile kurtarıldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde piknik yapmak için girdikleri derenin ortasında mahsur kalan 2 şahıs beton pompası kurularak kurtarıldı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde piknik yapmak için girdikleri derenin ortasında mahsur kalan 2 şahıs beton pompası kurularak kurtarıldı.

Olay, Ballıdere köyü yolu üzerinde Katarahte Deresi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Gün boyu sakin olan derenin debisi Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle aniden yükseldi. Derenin sakin olduğu anda dereye girerek kayanın üzerinde piknik yapan A.B. ve C.F., suyun yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı. Yoldan geçenlerin mahsur kalan 2 vatandaşı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi. Şahısların mahsur kaldığı yer yola uzak olunca bölgede çalışma yapan beton pompasından yardım alındı. Olay yerine kurulan beton pompasının hortum kısmı şahısların olduğu bölgeye uzatıldı. İlk etapta pompaya bağlanan şahıslar alınan güvenlik önlemleri ile taşınmaya başlandı. Sığındıkları kayanın üzerinden alınan şahıslar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.