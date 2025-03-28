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Derenin rengi kırmızıya döndü

Ajans Haberleri
  • 28.03.2025 10:33
  • Giriş: 28.03.2025 10:33
  • Güncelleme: 28.03.2025 10:33
Kaynak: DHA
Derenin rengi kırmızıya döndü

İsa ÇİÇEK/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Hendek ilçesinden geçen Dinsiz Deresi’nin rengi kirlilik nedeniyle kırmızıya döndü.

Hendek ilçesinden geçen Dinsiz Deresi, aşırı kirlilik nedeniyle renk değiştirdi. Akyazı ile Hendek ilçelerinin doğal sınırını oluşturan Dinsiz Deresi’nin rengi, kırmızıya döndü. Derenin renk değiştirmesi, bölge halkında endişeye neden oldu. Vatandaşlar, kirliliğin nedeninin tespit edilip, bir an önce önlem alınmasını istedi. (DHA)

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