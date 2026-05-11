Dereye düşen 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Osmaniye'de düştüğü Karaçay Deresi'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Osmaniye'de düştüğü Karaçay Deresi'nde kaybolan 9 yaşındaki Mendul Dirimo'nun cansız bedeni Karaçay Deresi'nde bulundu.
Küçük çocuğu bulmak için dün başlatılan arama operasyonu gece verilen aranın ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, suyun akış yönü boyunca çalışma yürüttü.
Çalışma sonucunda, 9 yaşındaki Suriye uyruklu Mendul Dirimo'nun cansız bedeni suya girdiği noktanın yakınlarında, bir odun parçasının altına sıkışmış halde bulundu.
Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.