Dereye düşen adamın cansız bedeni bulundu

Balıkesir’de dereye balık tutmak için giden ve ayağının kayıp dereye düşmesi sonucu kaybolan 54 yaşındaki adamın cansız bedenine 15 saat sonra ulaşıldı.

Balıkesir’in Simav deresine bir grup arkadaşı ile balık tutmak için giden N.G. (54) 19. 04. 2024 Cuma günü saat 00:35 sularında ayağının kayıp suya düşmesi sonucu gözden kayboldu. Arkadaşlarının jandarma ekiplerine haber vermesi ile arama çalışmaları başlatıldı.

Toplam 50 personel ile yapılan arama sonucunda aynı gün 17:34 sularında N.G.’nin düştüğü yerin bir kilometre yakınlarında su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp N.G.’nin Altıeylül ilçesi Yenice Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.