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Dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 03.08.2024 23:08
  • Giriş: 03.08.2024 23:08
  • Güncelleme: 03.08.2024 23:08
Kaynak: İHA
Dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti


Edinilen bilgilere göre, kaza Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ulusoy idaresindeki 80 AD 335 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçitten dereye uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü ve 1 şahıs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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