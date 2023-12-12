Dereye uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi kurtarıldı, köpek öldü

Düzce'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçak hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçtaki köpek yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 22.30 sıralarında Koçyazı Mahallesi 2397 Sokak üzerinde meydana geldi. Karaca Kavşağı istikametine ilerleyen Abbas Musa Öztürk yönetimindeki 67 LA 745 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karaca Deresi’ne uçtu. Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişiden yaralanan olmazken, araçta bulunan ailenin köpeği ise öldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.