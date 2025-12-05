Dereye uçan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Kaynak: DHA
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde dereye uçup ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Nevin Ç. (32), yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi. Nevin Ç.’nin ilçe merkezine doğru hareket halindeyken kontrolünü yitirdiği 34 VY 7549 plakalı otomobili yaklaşık 10 metre yükseklikten Kozluca Deresi’ne düştü. Ters dönen otomobilde sıkışan Nevin Ç., ihbarla kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Nevin Ç., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
FOTOĞRAFLI