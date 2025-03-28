Derhal serbest bırakın

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat dün hastaneye kaldırıldı.

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Polat'ın cezaevinde rahatsızlandığını bildirdi. "Dün kendisinin fenalaştığını ve tansiyonunun yükseldiğini öğrendik" diyen Erdem, "Yüksek tansiyon nedeniyle önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edildiği bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

Avukat Erdem, "Orada doktorun bir dil altı hapıyla müdahale ettiğini ve AKUT durumu toparladığını öğrendik. Sonrasıyla alakalı yarın yeniden bir hastane durumu olur mu bilmiyoruz. Onu takip ediyoruz. Yeniden koğuşuna alındığı haberini aldık" diye konuştu.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Erdem, "Karara itirazımızı da yaptık. İtirazımızın sonucunu bekliyoruz, bir yandan da sağlık durumunu takip ediyoruz. Doktorundan yeni bir rapor aldık. Onu da itirazımıza iliştirdik" dedi. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, Silivri'deki Marmara Cezaevi’nden mesaj yolladı. Gökce, mesajında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendilerinin tutuklanmasından sonra uzmanların hesaplamasına göre döviz kurunu baskılamak amacıyla yaklaşık 27 milyar dolar harcandığını belirtti. Harcamaların “hukuksuz” nedenlerle yapıldığını ifade eden Gökce, “Ne yazık ki bu kadar büyük bir kaynak, toplum vicdanında karşılığı olmayan bir kötülük yüzünden harcandı" ifadesini kullandı.