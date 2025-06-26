Deri işçileri greve gidiyor

HABER MERKEZİ

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde TEKSİF Sendikası üyesi işçiler, grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 9 fabrikaya grev kararını astı.

Deri patronlarının yüzde 22 ile başlayan ve son olarak yüzde 45’e yükselttiği zam teklifini yeterli bulmayan işçiler, yüzde 80 zam talebiyle 17 Temmuz’da greve çıkmaya hazırlanıyor.

Grev ilanı iş yerlerine asılırken, işçiler dün sabah saatlerinde patronu Türkiye Deri Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜDİS) yönetiminde yer alan Cevahir Deri önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan TEKSİF Tuzla Şube Başkanı Hikmet Numanoğlu, işçilerin ağır koşullarda sürdürdüğü emeğin görmezden gelinmesine karşı artık “sözün bittiği yerde” olduklarını belirtti.