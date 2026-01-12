Derin mali abluka: İller Bankası CHP’ye kredi vermiyor

Konak Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, ulusal gazetelerin CHP muhabirleriyle bir araya geldi. İzmir’de gerçekleşen buluşmada Mutlu, ilçede yaptıkları çalışmaların yanı sıra güncel siyasi gelişmeler ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Konak’ın en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Mutlu, “İlçenin eski çehresini değiştireceğiz” yorumunu yaptı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, 19 Mart'ta başlayan ve her geçen gün daha da derinleşen CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BELEDİYELERE BASKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” yorumunu anımsatan Mutlu, “CHP, İstanbul dahil büyükşehirlerin yüzde 60’ını aldı. Nihayetinde iktidarın amacı, bu belediyeleri CHP’nin elinden yeniden almak. Bunu da baskı ile yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. CHP’li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 60’ın üzerine çıktığını vurgulayan Mutlu, “Bu tablo iktidarın hoşuna gitmediği için bunu belediyelere baskı olarak yansıttı” yorumunu kayda geçirdi.

“MAZERET ÜRETMEYECEĞİZ”

SGK borçlarının kaynağından kesilmesi, belediyelerin İller Bankası payının makaslanması ve belediye hesaplarına yönelik haciz uygulamalarının, “Kamunun kamuya borcunu artırdığını” dile getiren Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama tüm bunlara rağmen mazeret üretmemek zorundayız. Evet, kaynaklarımız kesiliyor ama biz iş yapmak zorundayız. Yerelde gündelik hayatı hiçbir şekilde sekteye uğratmamanız gerekiyor. Temel belediyecilik hizmetlerini yapmak zorundayız. Bir gün olsun dahi şikâyet etmeden, çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz.”

ERDOĞAN'IN İZMİR GÜNDEMİ

CHP’li Mutlu, “Erdoğan’ın gündeminde özel olarak İzmir mi var?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“İzmir’i almak artık Erdoğan için bir simge. Rejim değişti ama halen İzmir’i alamıyor. İzmir direniyor, İzmirli kadınlar da direnmeye devam ediyor. İzmir’deki direnişlerin başını çeken kadınlar. Her sokak eylemlerinde direnen, geri adım atmayan kadınlar var.”

“KREDİ ALAMIYORUZ”

Mutlu’nun, belediyelere yönelik mali abluka ve partiler arası transferlerle ilgili değerlendirmelerinden şu satır başları öne çıktı:

“Tasarruf Genelgesi belediyelerin elini kolunu bağlıyor. Şu an dergi ve kitap basmanız yasak. Çöp arabası alırken bile bakanlıktan izin almak zorundasınız. Yerel yönetimlerin özerkliği azaltıldı. İller Bankası’ndan kredi alamadık. İller Bankası’na kredi başvuru yaptık ama İller Bankası CHP’li belediyelere kredi vermiyor. Biz hiçbir şekilde alamıyoruz. Ancak teminat mektubu alabildik. Bizim hakkımız yüzde 28 oran ile kredi almak ama alamıyoruz. Özel bankalar da SGK borçları nedeniyle belediyelere kredi vermiyor.

TRANSFERLER ETİK DEĞİL

Başka bir partiye transfer olanlara çok kızıyorum. Siyasi etik açısından hiç kabul edilebilir değil. Siyaseten hiç affedilebilir bir şey değil.

EN BÜYÜK SORUN KENTSEL DÖNÜŞÜM

Konak’ın en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Konak’ın eski çehresini düzeltmek istiyoruz. İlçede bin 700 tane tescilli bina var. Onları korumak istiyoruz.”