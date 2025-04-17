Derin uyuşturucu batağı yayılıyor

Mücadelede yaşanan zafiyet nedeniyle baronlar ve karteller için adeta bulunmaz ülke konumuna gelen Türkiye’deki uyuşturucu batağı, her geçen yıl daha da derinleşiyor. Ceza mahkemelerindeki, “Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak” ile “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamalarını içeren dosya sayısı 370 bine dayanıyor. Dosyalarda ismi geçen sanık sayısı ise 340 bini aşıyor.

Etkin mücadelede gösterilen zafiyet ve “Bağımlılıkla mücadele” bütçesine vurulan makas Türkiye’yi adeta bir uyuşturucu cehennemine çevirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın verileri, Türkiye’de ele geçirilebilen uyuşturucu maddenin miktarının tonlarla ifade edildiğini ortaya koydu.

YÜZ BİNLERCE DOSYA

Türkiye’deki derin uyuşturucu batağını ortaya koyan bir diğer veri ise Adalet Bakanlığı’nın verileri oldu. Bakanlığın verilerine göre, “Kamunun sağlığına karşı suçlar” adı altında sınıflandırılan ve uyuşturucu madde kullanmak ile uyuşturucu madde ticaretini yapmak suçlarını içeren dosyaların sayısı, 365 bin 588 ile ifade edildi. Dosyaların detayları da Adalet Bakanlığı’nca paylaşıldı. 2024 yılında ceza mahkemelerine gelen toplam 365 bin 588 dosya, türlerine göre şöyle sıralandı:

• Uyuşturucu bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak: 292 bin 982.

• Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti: 67 bin 474.

YÜZ BİNİ AŞAN MAHKÛM

2024’te 82 bin 94 kişi, uyuşturucu bulundurduğu ya da kullandığı için hüküm giydi. Toplam 34 bin 447 kişi hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı alındı.

TARİHİ REKOR

Ticaret Bakanlığı da 2024 yılında ele geçiren uyuşturucu madde miktarını, “Tarihin en yüksek olay ve yakalama miktarı” ifadesiyle paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, 2024 yılında bin 327 olayda toplam 24 ton 313 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. 2024 yılında gerçekleştirilen önemli bazı uyuşturucu yakalamaları şöyle kaydedildi:

• Gürbulak Gümrük Kapısı: 2 ton 202 kilogram metamfetamin.

• Habur Gümrük Kapısı: 850 kilogram eroin.

• Kapıkule Gümrük Kapısı: 635 kilogram esrar.

• İstanbul Havalimanı: 568 kilogram khat.

• Taşucu Limanı: 286 kilogram captagon.

KANUN TEKLİFİ

Türkiye’de gideren artan uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle etkin mücadele edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Önergesi de verildi. CHP Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu imzasıyla TBMM Başkanlığı’na verilen önergede, uyuşturucuya başlama yaşının 14’e kadar düştüğü vurgulandı. Önergede, Türkiye’nin bazı sentetik uyuşturucuların en yoğun bulunduğu ülke olduğunu kayda geçiren BM Uyuşturucu ve Suç Dairesi’nin 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu’na da atıf yapıldı.

CHP’li Yanıkömeroğlu, önergesinde Anayasa’nın 58’inci maddesine de dikkati çekerek devletin gençleri kötü alışkanlıklardan koruma sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesi için kapsamlı bir mücadele stratejisinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Yanıkömeroğlu, uyuşturucu kullanımına karşı yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yeni önlemlerin alınması için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.