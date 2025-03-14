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Derince Belediyesi, Safiport'a 150 milyon TL ceza kesti

Derince Belediyesi, Safiport’a ruhsatsız yapılar nedeniyle 150 milyon TL ceza keserek ruhsat başvurusu yapılmazsa yıkım süreci başlatılacağını duyurdu.

Güncel
  • 14.03.2025 18:31
  • Giriş: 14.03.2025 18:31
  • Güncelleme: 14.03.2025 18:38
Kaynak: Haber Merkezi
Derince Belediyesi, Safiport'a 150 milyon TL ceza kesti
İHA

Derince Belediyesi, Safiport’un liman sahasında bulunan ruhsatsız yapılar nedeniyle 150 milyon TL ceza kesti.

Çarşamba günü belediye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde liman sahasında 6 adet ruhsatsız yapı tespit edildi. Tespit edilen yapılar tutanak altına alınarak mühürlenirken, konu belediye encümenine taşındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Safiport’a ruhsatsız yapılaşma nedeniyle 150 milyon TL ceza kesildi.

RUHSAT BAŞVURUSU YAPILMAZSA YIKIM GÜNDEMDE

Belediye encümeni tarafından alınan karar doğrultusunda, Safiport’a ruhsatsız yapıların yasal hale getirilmesi için ruhsat başvurusu yapması gerektiği bildirildi. Yetkililer, belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması durumunda yasal sürecin başlatılacağını ve yapıların yıkımının gündeme geleceğini duyurdu. Konuyla ilgili belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, “Eğer 1 ay içinde gerekli ruhsat başvuruları yapılmazsa, yasal süreç başlatılarak ruhsatsız yapıların yıkımı için harekete geçilecek” ifadelerine yer verildi.

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