Derinlemesine bir yaşam yolculuğu

Haluk SAĞKAL

Özcan Aydın, ‘Mümkünlerin Kıyısında’ adını koyduğu, anılarını romansı bir dille anlattığı kitabıyla, okurlarını duygusal ve düşünsel bir yolculuğa davet ediyor. Bu etkileyici kitap, yazarın kendi hayatından kesitleri, içsel yolculuklarını ve yaşanmışlıklarını samimi bir dille anlatıyor. Kitabında sadece kendi anılarını paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşamın anlamını, insan olmanın derinliklerini ve hayata dair gözlemlerini de okuyucularıyla paylaşıyor. ‘Mümkünlerin Kıyısında’ geçmişin izlerini sürerken, geleceğe dair umutları ve düşünceleri de beraberinde getiriyor.

Yazarın yaşamındaki edebiyat yolculuğu, İstanbul’un Hisarüstü semtinde başlıyor. Çocukken, sık sık önünden geçtiği Aşiyan Mezarlığı’nda yatan ünlü romancılardan ilham alan yazar, bu büyük yazarların anıları ve eserlerini okuyarak edebiyat tutkusunu ateşlemiş. Henüz on beş yaşında çıkarmayı hayal ettiği ‘Umudun Işıltısı’ dergisinin Özcan Aydın’ın, hayatı boyunca yaşamına yön verdiğini ve ona ilham kaynağı olduğunu görüyoruz. Kitap, bu hayalin peşinde koşan bir çocuğun, zamanla kendi hayatının yazarı haline gelme sürecini gözler önüne seriyor.

Özcan Aydın kitabına, ‘Umudun Işıltısı’ dergisini çıkarma hayalleri kurduğu on beş yaşında bir çocukken yüzmeyi yeni öğrendiği zamanlarda, İstanbul Boğazı’nın kıyısından büyük bir cesaretle suya atlayıp, akıntı ve dalgalarla mücadele ederek Boğaz’ın karşı yakasına kadar yüzdüğü anıyla başlıyor. Bu deneyim, yazarın yaşamındaki mücadele azmiyle edebiyat tutkusunun nasıl birleştiğini gözler önüne seriyor.

Kitap, yazarın bu türden deneyimlerinin yanı sıra, edebiyat ve sanat dünyasından birçok önemli ismin eserlerinden aldığı ilhamı ve etkilerini de anlatıyor. Aydın, kalemini şekillendiren bu isimlerin kendi yazma yolculuğuna nasıl yön verdiğini samimi bir dille aktarıyor. Edebiyat ve sanat dünyasındaki bu önemli isimlerin, kitap hakkındaki düşünceleri de ‘Mümkünlerin Kıyısında’ kitabının sayfaları arasında yerini almış.

‘Mümkünlerin Kıyısında’, hayatın zorlukları ve güzellikleri arasında bir denge kurmaya çalışan herkes için ilham verici bir eser. Aydın, yaşadığı deneyimlerle okurlarına içsel bir keşif yolculuğu sunuyor. Anılar, duygular ve düşünceler arasındaki bağları ustalıkla işleyen yazar, okuyucularını kendi yaşamları üzerinde düşünmeye ve kendi içsel yolculuklarına çıkmaya teşvik ediyor. Kitap, yazarın yalın ve akıcı üslubuyla, her yaştan okuyucuya hitap ediyor. Kendi hayatında benzer deneyimler yaşamış olanlar için bir ayna, farklı hayatlar hakkında meraklı olanlar için ise zengin bir anlatı sunuyor.

Özcan Aydın’ın ‘Mümkünlerin Kıyısında’ adlı bu eseri, edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer ediniyor ve kitap severlerin kütüphanelerinde baş köşeye yerleşmeyi hak ediyor. Duygusal derinliği ve düşünsel zenginliği ile edebiyat dünyasına değerli bir katkı sunan ‘Mümkünlerin Kıyısında’, hayallerine kıyısında gezinen herkesin okuması gereken bir başucu kitabı.