Derinleşen kriz en çok kadınları yoksullaştırıyor

Haber Merkezi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Diyarbakır’ın Sur ve Bağlar belediyeleriyle birlikte kadın yoksulluğunun geldiği düzeyi tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla saha araştırması yaptı.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç’in paylaştığı rapora göre kadınların büyük çoğunluğu gelir getirici bir işte çalışmıyor ve ev içi ücretsiz işçi konumunda.

Kadınların kişisel gelire sahip olmama oranı Bağlar’da yüzde 46,4. Sur’da ise bu oran yüzde 47,2. Gelir sahibi olan kadınların yüzde 85’ten fazlası kazançlarını kendi ihtiyaçları yerine evin temel harcamalarına yönlendiriyor. Kadınların iş gücüne katılmasının önündeki en büyük engel ise çocuk bakımı.

Öte yandan toplantının 2’nci oturumunda konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de derinleşen ekonomik kriz süreçlerinde en çok kadınların yoksullaştırıldığını vurguladı. Bucak, “Elbette erkek egemen sistemin şekillendirdiği pek çok mekanizma var, bunlardan azade düşünemeyiz. Sadece ekonomik yoksulluktan konuşmuyoruz, aynı zamanda politik, sosyal, kültür sanat yoksulluğundan kentin her alanındaki yoksulluğundan bahsediyoruz. Elbette bu yoksulluğu konuşurken kapitalizmin, erkek egemen sistemle dönüşen yönünü vurgulamaktan geri durmayalım” dedi.