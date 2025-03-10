Dermatillomani (cilt yolma bozukluğu) nedir? Belirtileri ve tedavisi nedir?

Dermatillomani, kişinin cildinde küçük kusurlar veya kabuklanmalar gördüğünde takıntılı bir şekilde bunları yolma, kazıma veya sıkma isteği duyduğu bir rahatsızlıktır. Cilt yolma bozukluğu olarak da bilinen bu durum, kontrol edilemeyen bir alışkanlık haline gelebilir ve ciltte yaralara, enfeksiyonlara ve izlere neden olabilir.

Psikolojik bir rahatsızlık olan dermatillomani, genellikle anksiyete, stres veya obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile ilişkilidir ve kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

DERMATİLLOMANİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dermatillomani rahatsızlığı olan bireyler, farkında olmadan ya da bilinçli bir şekilde ciltlerini yolma eğilimindedirler. Yaygın belirtiler şunlardır:

Ciltteki kabukları, akneleri, pulları veya yaraları koparma, kazıma veya sıkma.

Bu davranışı yapmadığında yoğun bir huzursuzluk veya kaygı hissetme.

Cilt yolma sonucu kanamalar, enfeksiyonlar veya izler oluşması.

Sosyal ortamlardan kaçınma ve cilt kusurlarını saklama çabası.

Daha pürüzsüz veya temiz bir cilde sahip olma isteğiyle başlayan ancak kontrolden çıkan davranışlar.

Bu belirtiler kişinin günlük hayatını ve özgüvenini olumsuz yönde etkileyebilir.

DERMATİLLOMANİ NEDEN OLUR?

Dermatillomani’nin kesin nedeni tam olarak bilinmese de, birkaç faktörün bu bozukluğun gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir:

1- Stres ve Kaygı (Anksiyete): Yoğun stres veya kaygı dönemlerinde kişinin cildini yolma davranışı artabilir. Bu davranış, geçici bir rahatlama hissi verse de, sonrasında suçluluk duygusuna yol açabilir.

2 - Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) ile İlişki: Dermatillomani, OKB’nin bir alt türü olarak kabul edilir. Kişi, kontrol edemediği takıntılı düşünceler nedeniyle cildini yolma ihtiyacı hissedebilir.

Dermatillomani, OKB’nin bir alt türü olarak kabul edilir. Kişi, kontrol edemediği takıntılı düşünceler nedeniyle cildini yolma ihtiyacı hissedebilir. 3- Genetik Yatkınlık: Aile üyelerinde anksiyete, depresyon veya OKB gibi psikolojik rahatsızlıklar olan kişilerde dermatillomani görülme riski daha yüksektir.

Aile üyelerinde anksiyete, depresyon veya OKB gibi psikolojik rahatsızlıklar olan kişilerde dermatillomani görülme riski daha yüksektir. 4- Duyusal veya Duygusal Tatmin Arayışı: Bazı kişiler bu davranışı fiziksel olarak rahatlatıcı bulabilir.Özellikle deri yüzeyindeki pürüzleri yok etme isteği, bu takıntılı davranışın başlamasına neden olabilir.

DERMATİLLOMANİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Dermatillomani her yaş grubunda görülebilse de, genellikle ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde başlar. Araştırmalar, kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğunu göstermektedir.

Özellikle cilt problemleriyle (sivilce, egzama, sedef hastalığı gibi) uğraşan kişilerde dermatillomani daha sık görülmektedir.

DERMATİLLOMANİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Dermatillomani, kontrol altına alınabilen bir rahatsızlıktır. Kişinin cilt yolma davranışını fark etmesi ve bunu yönetmek için çeşitli yöntemler denemesi önemlidir. İşte en etkili tedavi yöntemleri:

1- Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Kişinin bu davranışını tetikleyen düşünceleri ve durumları belirlemeyi amaçlar.Alternatif başa çıkma yöntemleri geliştirerek cilt yolma alışkanlığını değiştirmeye yardımcı olur.

2- Altta Yatan Stresi Yönetmek: Meditasyon, nefes egzersizleri ve yoga gibi rahatlama teknikleri, stres kaynaklı dermatillomaninin azaltılmasına yardımcı olabilir.

3- Elleri Meşgul Etmek: Stres topu, fidget spinner veya stres çarkı gibi oyuncaklar kullanarak elleri meşgul tutmak, cildi yolma dürtüsünü azaltabilir.

4- İlaç Tedavisi: Antidepresanlar ve anksiyete ilaçları, dermatillomani semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.Ancak ilaç tedavisi mutlaka bir psikiyatrist kontrolünde uygulanmalıdır.

5- Fiziksel Engeller Kullanmak: Cilt yolmayı önlemek için eldiven giymek veya cilt üzerini bantlamak, bu davranışın otomatik olarak yapılmasını zorlaştırabilir.

DERMATİLLOMANİ İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Dermatillomaniyi kontrol altına almak için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Cilt sağlığınızı koruyun : Cildi nemli ve sağlıklı tutarak yolma isteğini azaltabilirsiniz.

: Cildi nemli ve sağlıklı tutarak yolma isteğini azaltabilirsiniz. Tetikleyicileri belirleyin : Stres, kaygı veya sıkıntı gibi tetikleyicileri fark etmek, bu davranışı kontrol etmenize yardımcı olur.

: Stres, kaygı veya sıkıntı gibi tetikleyicileri fark etmek, bu davranışı kontrol etmenize yardımcı olur. Dikkatinizi başka şeylere yönlendirin : Spor yapmak, hobilerle ilgilenmek veya yaratıcı aktivitelerle meşgul olmak, cilt yolmayı azaltabilir.

: Spor yapmak, hobilerle ilgilenmek veya yaratıcı aktivitelerle meşgul olmak, cilt yolmayı azaltabilir. Sosyal destek alın: Aile, arkadaşlar veya destek grupları ile konuşmak, bu süreci yönetmekte size yardımcı olabilir.

Dermatillomani, kişinin cilt yolma dürtüsünü kontrol edememesi nedeniyle oluşan psikolojik bir rahatsızlıktır. Ancak doğru tedavi yöntemleri ve bilinçli yaklaşımla bu alışkanlık azaltılabilir ve tamamen kontrol altına alınabilir. Eğer siz de dermatillomani belirtileri yaşıyorsanız, bir uzmandan destek almak en sağlıklı adım olacaktır.